Lectures en pyjama Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Orvault
jeudi 26 novembre 2026 · Bibliothèque Le Petit Chantilire - Petit-Chantilly · Orvault
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-26 19:00 – 19:30
Gratuit : oui Jeudi 26 novembre · 19h · Le Petit ChantiLire · à partir de 3 ans · durée 30 min · sur réservation au 02 51 78 98 60 En famille, Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 12
Enfile ton plus beau pyjama, de grosses chaussettes bien chaudes, n’oublie pas ton doudou, et te voilà prêt.e à voyager au coeur de la nuit ! Dans le secret des étoiles, accompagné.e.s de nos plus gentils monstres, nous traverserons un beau moment de lecture.Jeudi 26 novembre · 19h · Le Petit ChantiLire · à partir de 3 ans · durée 30 min · sur réservation au 02 51 78 98 60
Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Petit-Chantilly/Bignon/Morlière Orvault 44700
02 40 63 97 95 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60
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