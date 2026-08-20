Lectures en pyjama Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Orvault

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-26 19:00 – 19:30

Gratuit : oui Jeudi 26 novembre · 19h · Le Petit ChantiLire · à partir de 3 ans · durée 30 min · sur réservation au 02 51 78 98 60 En famille, Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 12

Enfile ton plus beau pyjama, de grosses chaussettes bien chaudes, n’oublie pas ton doudou, et te voilà prêt.e à voyager au coeur de la nuit ! Dans le secret des étoiles, accompagné.e.s de nos plus gentils monstres, nous traverserons un beau moment de lecture.Jeudi 26 novembre · 19h · Le Petit ChantiLire · à partir de 3 ans · durée 30 min · sur réservation au 02 51 78 98 60

Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Petit-Chantilly/Bignon/Morlière Orvault 44700

02 40 63 97 95 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60



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