Informations pratiques

Périgueux

Lectures et animations

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 10:30:00

fin : 2026-10-20

Date(s) :

2026-10-20 2026-10-27

De 3 à 6 ans,

Gratuit .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr

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English : Lectures et animations

L’événement Lectures et animations Périgueux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Communal de Périgueux