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Lectures et animations Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

mardi 20 octobre 2026 · Médiathèque Pierre Fanlac · Périgueux

Lectures et animations Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque Pierre Fanlac
Adresse
12 Avenue Georges Pompidou
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Lectures et animations

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 10:30:00
fin : 2026-10-20

Date(s) :
2026-10-20 2026-10-27

De 3 à 6 ans,

Gratuit   .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45  mediatheque@perigueux.fr

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English : Lectures et animations

L’événement Lectures et animations Périgueux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Communal de Périgueux

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