Lectures et jeux pour petits et grands Pataugeoire Basse Mar Nantes
Lectures et jeux pour petits et grands Pataugeoire Basse Mar Nantes jeudi 23 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-23 16:30 – 17:30
Gratuit : oui Tout public
En partenariat avec la compagnie PaQ’la Lune et le centre socioculturel Accoord BeaulieuCoin lecture et animations de rue à l’occasion des Rendez-vous aux pataugeoires.Renseignements à la médiathèque Jacques Demy
Pataugeoire Basse Mar Nantes 44021
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