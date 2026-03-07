Lectures et jeux pour petits et grands Pataugeoire Basse Mar Nantes jeudi 23 juillet 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-23 16:30 – 17:30

Gratuit : oui Tout public

En partenariat avec la compagnie PaQ’la Lune et le centre socioculturel Accoord BeaulieuCoin lecture et animations de rue à l’occasion des Rendez-vous aux pataugeoires.Renseignements à la médiathèque Jacques Demy

Pataugeoire Basse Mar Nantes 44021



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