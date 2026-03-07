Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Lectures et jeux pour petits et grands Pataugeoire Basse Mar Nantes

Lectures et jeux pour petits et grands Pataugeoire Basse Mar Nantes

Lectures et jeux pour petits et grands Pataugeoire Basse Mar Nantes jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Pataugeoire Basse Mar

Adresse : Place de la Basse Mar

Ville : 44021 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 16:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-23 16:30 – 17:30
Gratuit : oui  Tout public 

En partenariat avec la compagnie PaQ’la Lune et le centre socioculturel Accoord BeaulieuCoin lecture et animations de rue à l’occasion des Rendez-vous aux pataugeoires.Renseignements à la médiathèque Jacques Demy

Pataugeoire Basse Mar Nantes 44021


Afficher la carte du lieu Pataugeoire Basse Mar et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)