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Lectures et jeux pour petits et grands Prairie d’Amont Nantes

Lectures et jeux pour petits et grands Prairie d’Amont Nantes

Lectures et jeux pour petits et grands Prairie d’Amont Nantes jeudi 27 août 2026.

Lieu : Prairie d'Amont

Adresse : Cours de la Prairie d'Amont

Ville : 44021 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 27 août 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 – 16:00
Gratuit : oui  Tout public 

En partenariat avec le centre socioculturel Accoord Beaulieu et l’Animation sportive municipaleLa médiathèque s’associe aux animations sportives et ludiques organisées cet été dans les parcs et jardins nantais dans le cadre de Anime ton quartier.Renseignements à la médiathèque Jacques Demy

Prairie d’Amont Nantes 44021


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