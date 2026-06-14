Lectures et jeux pour petits et grands Prairie d’Amont Nantes
Lectures et jeux pour petits et grands Prairie d’Amont Nantes jeudi 27 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 – 16:00
Gratuit : oui Tout public
En partenariat avec le centre socioculturel Accoord Beaulieu et l’Animation sportive municipaleLa médiathèque s’associe aux animations sportives et ludiques organisées cet été dans les parcs et jardins nantais dans le cadre de Anime ton quartier.Renseignements à la médiathèque Jacques Demy
Prairie d’Amont Nantes 44021
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