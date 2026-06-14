Lectures et jeux pour petits et grands Prairie d’Amont Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 – 16:00

Gratuit : oui Tout public

En partenariat avec le centre socioculturel Accoord Beaulieu et l’Animation sportive municipaleLa médiathèque s’associe aux animations sportives et ludiques organisées cet été dans les parcs et jardins nantais dans le cadre de Anime ton quartier.Renseignements à la médiathèque Jacques Demy

Prairie d’Amont Nantes 44021



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