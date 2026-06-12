Lectures et spectacles au jardin Looking for Loukoum Aux Deux-Chèvres Clessé samedi 11 juillet 2026.

Clessé

Lectures et spectacles au jardin Looking for Loukoum

Aux Deux-Chèvres 2 Lieu-dit La Bonnelière Clessé Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Looking for Loukoum .

Spectacle par Bruno Auger.

Suivi d’un apéro musical partagé avec Principessa .

Réservation obligatoire au 05.49.80.30.10 ou 06.83.85.15.81. .

Aux Deux-Chèvres 2 Lieu-dit La Bonnelière Clessé 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 30 10 soizegourvil@gmail.com

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English : Lectures et spectacles au jardin Looking for Loukoum

L’événement Lectures et spectacles au jardin Looking for Loukoum Clessé a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Bocage Bressuirais