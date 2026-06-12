Lectures et spectacles au jardin Looking for Loukoum Aux Deux-Chèvres Clessé
Lectures et spectacles au jardin Looking for Loukoum Aux Deux-Chèvres Clessé samedi 11 juillet 2026.
Clessé
Lectures et spectacles au jardin Looking for Loukoum
Aux Deux-Chèvres 2 Lieu-dit La Bonnelière Clessé Deux-Sèvres
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Looking for Loukoum .
Spectacle par Bruno Auger.
Suivi d’un apéro musical partagé avec Principessa .
Réservation obligatoire au 05.49.80.30.10 ou 06.83.85.15.81. .
Aux Deux-Chèvres 2 Lieu-dit La Bonnelière Clessé 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 30 10 soizegourvil@gmail.com
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English : Lectures et spectacles au jardin Looking for Loukoum
L’événement Lectures et spectacles au jardin Looking for Loukoum Clessé a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Bocage Bressuirais
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