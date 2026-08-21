Lectures gourmandes, Bibliothèque pour Tous de Neuville-en-Ferrain, Neuville-en-Ferrain
dimanche 4 octobre 2026 · Bibliothèque pour Tous de Neuville-en-Ferrain · Neuville-en-Ferrain
Informations pratiques
Lectures gourmandes Dimanche 4 octobre, 14h00 Bibliothèque pour Tous de Neuville-en-Ferrain Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T16:00:00+02:00
La rentrée littéraire automnale est l’occasion de retrouver des auteurs incontournables et de découvrir de nouvelles pépites. Dans cette profusion d’ouvrages, quelles lectures retenir ? Quels seront vos coups de cœur ? Les bibliothécaires proposent la lecture d’extraits ponctuée de conseils et de dégustations savoureuses.
Cet événement est organisé par la Métropole européenne de Lille à l’occasion des Nuits des bibliothèques et de Biblis en folie 2026.
Bibliothèque pour Tous de Neuville-en-Ferrain 41 rue de Tourcoing 59960 Neuville-en-Ferrain Neuville-en-Ferrain 59960 Nord Hauts-de-France 03.20.46.88.27 https://www.neuville-en-ferrain.fr/culture/bibliotheque/
Venez découvrir les nouveautés littéraires de l’automne, tout en profitant d’un goûter savoureux !
©Bibliothèque pour Tous
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