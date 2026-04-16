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Lectures intergénérationnelles Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

Lectures intergénérationnelles Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

Lectures intergénérationnelles Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque Andrée Chedid

Adresse : Esplanade du Broustic

Ville : 33510 Andernos-les-Bains

Département : Gironde

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Andernos-les-Bains

Lectures intergénérationnelles

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Lectures offertes d’albums pour petits et grands, animées par les associations Grandilire et Lire et faire lire.
Venez découvrir ou redécouvrir le plaisir des histoires racontées à voix haute, dans une ambiance conviviale et bienveillante.
Dès 3 ans
Accès libre   .

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93 

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English : Lectures intergénérationnelles

L’événement Lectures intergénérationnelles Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Andernos-les-Bains

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