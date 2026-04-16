Lectures intergénérationnelles Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

Andernos-les-Bains

Lectures intergénérationnelles

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Lectures offertes d’albums pour petits et grands, animées par les associations Grandilire et Lire et faire lire.

Venez découvrir ou redécouvrir le plaisir des histoires racontées à voix haute, dans une ambiance conviviale et bienveillante.

Dès 3 ans

Accès libre .

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lectures intergénérationnelles

L’événement Lectures intergénérationnelles Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Andernos-les-Bains