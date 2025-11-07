Lectures Kamishibaï, Médiathèque municipale de La Roche-Chalais, La Roche-Chalais

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque municipale de La Roche-Chalais · La Roche-Chalais

Informations pratiques

Lectures Kamishibaï Vendredi 2 octobre, 17h30 Médiathèque municipale de La Roche-Chalais Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T17:30:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T17:30:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Lectures de Kamishibaï pour les enfants et leurs parents.

Moment de détente à la médiathèque après le goûter.

Médiathèque municipale de La Roche-Chalais 14, rue de l’Apre-Côte, La Roche-Chalais La Roche-Chalais 24490 La Roche-Chalais Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 90 67 90 https://www.larochechalais.fr/ https://www.facebook.com/Mairiebureaudessports Ancien Hôtel-restaurant « Le Soleil d’or » transformé en médiathèque municipale. Ouverte du lundi après-midi au samedi matin. Adhésion gratuite pour tous.

Biblis en folie 2026

©médiathèque municipale