LECTURES PARTAGÉES, Résidence Autonomie l’Orée du Bois, Wervicq-Sud
mardi 8 décembre 2026 · Résidence Autonomie l'Orée du Bois · Wervicq-Sud
Informations pratiques
LECTURES PARTAGÉES Mardi 8 décembre, 15h00 Résidence Autonomie l’Orée du Bois Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-08T15:00:00+01:00 – 2026-12-08T16:00:00+01:00
Fin : 2026-12-08T15:00:00+01:00 – 2026-12-08T16:00:00+01:00
Une fois pas mois, lectures de nouvelles à la résidence autonomie de L’Orée du Bois pour vous évader de votre quotidien autour d’un café. Activité tricot autorisée pendant la lecture :)
Résidence Autonomie l’Orée du Bois 22 rue des Frères Hollebecque Wervicq-Sud 59117 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@wervicq-sud.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.14.59.28 »}]
Petits moments de lecture pour vous évader de votre quotidien lecture nouvelle
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