Lectures pour les 0-3 ans, Bibliothèque Ancely, Toulouse
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Ancely · Toulouse
Informations pratiques
Lectures pour les 0-3 ans 3 octobre – 12 décembre, certains samedis Bibliothèque Ancely Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-12-12T10:30:00+01:00 – 2026-12-12T11:00:00+01:00
Lectures pour les 0-3 ans
Renseignements au 05 31 22 98 90
Toutes les semaines ou une fois par mois, les bibliothécaires du réseau proposent aux enfants de se poser un moment et de partager de belles lectures, des histoires ou des contes adaptés à tous les âges. Des thématiques peuvent être proposées en fonction de la période de l’année ou de l’actualité.
Bibliothèque Ancely 2 allée du Velay 31300 Toulouse Toulouse 31300 Arènes Romaines / Saint-Martin du Touch / Purpan Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 98 90 https://bibliotheque.toulouse.fr/bibliotheque-ancely [{« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 98 90 »}, {« type »: « email », « value »: « ancely-bm@mairie-toulouse.fr »}] Bibliothèque ouverte en 1977
Surface 181 m2
16 000 documents, 66 magazines et journaux Accès | Transports
Bus : 66, arrêt Charolais. 46, arrêt Ancely
Tram : Ligne T1 et T2, arrêt Ancely
se poser un moment et partager de belles lectures
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