Lectures pour les 0-3 ans, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse

Lectures pour les 0-3 ans Samedi 16 mai, 10h30 Médiathèque Danièle Damin – Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T10:30:00+02:00 – 2026-05-16T11:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T10:30:00+02:00 – 2026-05-16T11:00:00+02:00

Samedi 16 mai – 10h30

Lectures pour les 0-3 ans

Médiathèque Danièle Damin

30 minutes

Médiathèque Danièle Damin – Toulouse 122 Route d’Albi 31200 toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/daniele-damin

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