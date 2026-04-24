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Lectures pour les 0-3 ans, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse

Lectures pour les 0-3 ans, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse

Lectures pour les 0-3 ans, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse samedi 16 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Danièle Damin - Toulouse

Adresse : 122 Route d'Albi 31200 toulouse

Ville : 31200 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Lectures pour les 0-3 ans Samedi 16 mai, 10h30 Médiathèque Danièle Damin – Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T10:30:00+02:00 – 2026-05-16T11:00:00+02:00
Fin : 2026-05-16T10:30:00+02:00 – 2026-05-16T11:00:00+02:00

Samedi 16 mai – 10h30
Lectures pour les 0-3 ans
Médiathèque Danièle Damin
30 minutes

Médiathèque Danièle Damin – Toulouse 122 Route d’Albi 31200 toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/daniele-damin
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