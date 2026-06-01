Lectures pour les 0-3 ans, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse

Lectures pour les 0-3 ans 10 juin – 1 juillet Médiathèque Danièle Damin – Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T10:30:00+02:00 – 2026-06-10T11:00:00+02:00

Fin : 2026-07-01T10:30:00+02:00 – 2026-07-01T11:00:00+02:00

Mercredi 10 juin – 10h30

Samedi 13 juin – 10h30

Mercredi 24 juin – 10h30

Mercredi 1er juillet – 10h30 – Lectures spéciales et surprises d’été !

Médiathèque Danièle Damin – 30 minutes

Toutes les semaines ou une fois par mois, les bibliothécaires du réseau proposent aux enfants de se poser un moment et de partager de belles lectures, des histoires ou des contes adaptés à tous les âges. Des thématiques peuvent être proposées en fonction de la période de l’année ou de l’actualité.

Médiathèque Danièle Damin – Toulouse 122 Route d’Albi 31200 toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/daniele-damin

Des mercredis et des samedis