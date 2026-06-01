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Lectures pour les 0-3 ans, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse

Lectures pour les 0-3 ans, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse

Lectures pour les 0-3 ans, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Danièle Damin - Toulouse

Adresse : 122 Route d'Albi 31200 toulouse

Ville : 31200 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Lectures pour les 0-3 ans 10 juin – 1 juillet Médiathèque Danièle Damin – Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T10:30:00+02:00 – 2026-06-10T11:00:00+02:00
Fin : 2026-07-01T10:30:00+02:00 – 2026-07-01T11:00:00+02:00

  • Mercredi 10 juin – 10h30
  • Samedi 13 juin – 10h30
  • Mercredi 24 juin – 10h30
  • Mercredi 1er juillet – 10h30 – Lectures spéciales et surprises d’été !

Médiathèque Danièle Damin – 30 minutes
Toutes les semaines ou une fois par mois, les bibliothécaires du réseau proposent aux enfants de se poser un moment et de partager de belles lectures, des histoires ou des contes adaptés à tous les âges. Des thématiques peuvent être proposées en fonction de la période de l’année ou de l’actualité.

Médiathèque Danièle Damin – Toulouse 122 Route d’Albi 31200 toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/daniele-damin
Des mercredis et des samedis

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