Lectures pour les 0-3 ans, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Informations pratiques

Lectures pour les 0-3 ans 9 septembre – 23 décembre, les mercredis Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T10:30:00+02:00 – 2026-09-09T11:00:00+02:00

Fin : 2026-12-23T10:30:00+01:00 – 2026-12-23T11:00:00+01:00

Tous les mercredis – 10h30

Lecture pour les 0-3 ans

Un temps de lectures et comptines, spécialement dédié aux tout-petits.

Piccolo teatro – pôle Jeunesse – niveau -1

Inscription sur place le jour-même, dans la limite de la jauge.

Toutes les semaines ou une fois par mois, les bibliothécaires du réseau proposent aux enfants de se poser un moment et de partager de belles lectures, des histoires ou des contes adaptés à tous les âges. Des thématiques peuvent être proposées en fonction de la période de l’année ou de l’actualité.

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

se poser un moment et partager de belles lectures