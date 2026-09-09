Lectures pour les 0-3 ans, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
mercredi 9 septembre 2026 · Médiathèque José Cabanis · Toulouse
Informations pratiques
Lectures pour les 0-3 ans 9 septembre – 23 décembre, les mercredis Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T10:30:00+02:00 – 2026-09-09T11:00:00+02:00
Fin : 2026-12-23T10:30:00+01:00 – 2026-12-23T11:00:00+01:00
Tous les mercredis – 10h30
Lecture pour les 0-3 ans
Un temps de lectures et comptines, spécialement dédié aux tout-petits.
Piccolo teatro – pôle Jeunesse – niveau -1
Inscription sur place le jour-même, dans la limite de la jauge.
Toutes les semaines ou une fois par mois, les bibliothécaires du réseau proposent aux enfants de se poser un moment et de partager de belles lectures, des histoires ou des contes adaptés à tous les âges. Des thématiques peuvent être proposées en fonction de la période de l’année ou de l’actualité.
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
se poser un moment et partager de belles lectures
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