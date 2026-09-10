Lectures pour les 0-4 ans, Médiathèque Pradettes, Toulouse
samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque Pradettes · Toulouse
Informations pratiques
Lectures pour les 0-4 ans 10 octobre – 19 décembre, certains samedis Médiathèque Pradettes Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T10:15:00+02:00 – 2026-10-10T10:45:00+02:00
Fin : 2026-12-19T10:15:00+01:00 – 2026-12-19T10:45:00+01:00
Lectures pour les 0-4 ans
Inscription à l’accueil ou au 05 61 22 22 16
Toutes les semaines ou une fois par mois, les bibliothécaires du réseau proposent aux enfants de se poser un moment et de partager de belles lectures, des histoires ou des contes adaptés à tous les âges. Des thématiques peuvent être proposées en fonction de la période de l’année ou de l’actualité.
Médiathèque des Pradettes
Médiathèque Pradettes 3 Avenue de la Dépêche, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 22 16 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/pradettes [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 22 22 16 »}] Ouverte en 2007, la médiathèque des Pradettes a une surface de 802 m2. Points forts : accès Internet, postes multimédia, DVD, méthodes de langues. Bus : 18 (arrêt Pradettes)Bus : 87 (arrêt Bibliothèque) Vélô-Toulouse : station 275 – place des Pradettes, rue Arthur Huc
se poser un moment et de partager de belles lectures
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