Lectures pour les 4 ans et +, Médiathèque des Minimes, Toulouse

Informations pratiques

Lectures pour les 4 ans et + Samedi 12 décembre, 16h00 Médiathèque des Minimes Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-12T16:00:00+01:00 – 2026-12-12T17:00:00+01:00

Fin : 2026-12-12T16:00:00+01:00 – 2026-12-12T17:00:00+01:00

Samedi 12 décembre 16 h

En partenariat avec le Centre Culturel des Minimes et dans le cadre du marché de fin d’année, venez assister aux lectures proposées par des artistes toulousains

Durée : 1 h

Renseignements et inscriptions au 05 81 91 78 42

Médiathèque des Minimes 3 Place du Marché aux Cochons, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 78 88 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/minimes [{« type »: « phone », « value »: « 05 81 91 78 42 »}] La bibliothèque des Minimes a ouvert en 1975. Rénovée en 1998, la médiathèque comprend 362 m2. Club de lecteurs. Parking et wifi. Métro : ligne B – station Minimes Claude NougaroVélô-Toulouse : station 132 – 101, avenue des Minimes et 133 – 71, avenue des Minimes

venez assister aux lectures proposées par des artistes toulousains