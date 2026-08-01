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AGENDA · Locmariaquer

Lectures pour les petites oreilles Camping Municipal La Falaise Locmariaquer

mercredi 12 août 2026 · Camping Municipal La Falaise · Locmariaquer

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Camping Municipal La Falaise
Adresse
10 Rue Henri Ézan
Ville
56740 Locmariaquer
Département
Morbihan
Tarif

Locmariaquer

Lectures pour les petites oreilles

Camping Municipal La Falaise 10 Rue Henri Ézan Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 11:00:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-12 2026-08-19

Betty et Thérèse, bénévoles à la médiathèque vous donnent rendez-vous les mercredi au mois d’ août à 11 h sous le chapiteau au camping municipal pour de nouvelles lectures pour les petites oreilles.

Ouvert à tous.

Evènement gratuit.   .

Camping Municipal La Falaise 10 Rue Henri Ézan Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 32 64 

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English :

L’événement Lectures pour les petites oreilles Locmariaquer a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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