Lectures pour les petites oreilles Camping Municipal La Falaise Locmariaquer
mercredi 12 août 2026 · Camping Municipal La Falaise · Locmariaquer
Informations pratiques
Locmariaquer
Lectures pour les petites oreilles
Camping Municipal La Falaise 10 Rue Henri Ézan Locmariaquer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 11:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-12 2026-08-19
Betty et Thérèse, bénévoles à la médiathèque vous donnent rendez-vous les mercredi au mois d’ août à 11 h sous le chapiteau au camping municipal pour de nouvelles lectures pour les petites oreilles.
Ouvert à tous.
Evènement gratuit. .
Camping Municipal La Falaise 10 Rue Henri Ézan Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 32 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Lectures pour les petites oreilles Locmariaquer a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Locmariaquer (Morbihan)
- Huîtres, Voiles et Compagnie Locmariaquer 15 août 2026
- Na Cheiltigh en concert Locmariaquer 21 août 2026
- A la découverte de Locmariaquer Locmariaquer 20 septembre 2026