Lectures pour les petites oreilles Camping Municipal La Falaise Locmariaquer

Informations pratiques

Locmariaquer

Lectures pour les petites oreilles

Camping Municipal La Falaise 10 Rue Henri Ézan Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 11:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-19

Betty et Thérèse, bénévoles à la médiathèque vous donnent rendez-vous les mercredi au mois d’ août à 11 h sous le chapiteau au camping municipal pour de nouvelles lectures pour les petites oreilles.

Ouvert à tous.

Evènement gratuit. .

Camping Municipal La Falaise 10 Rue Henri Ézan Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 32 64

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English :

L’événement Lectures pour les petites oreilles Locmariaquer a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon