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AGENDA · Guérande

Lectures Ra’conte moi Médiathèque Samuel Beckett Guérande

mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque Samuel Beckett · Guérande

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Médiathèque Samuel Beckett
Adresse
2 avenue Anne de Bretagne
Ville
44350 Guérande
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Guérande

Lectures Ra’conte moi

Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 16:00:00
fin : 2026-10-28 17:00:00

Date(s) :
2026-09-23 2026-10-28

Plongez dans un monde d’histoires !
Et si on laissait son esprit vagabonder au pays de l’imaginaire ?
Venez écouter les histoires choisies par les bibliothécaires.
Pour les 4-8 ans.   .

Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91  mediatheque@ville-guerande.fr

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English :

L’événement Lectures Ra’conte moi Guérande a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44

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