Informations pratiques

Guérande

Lectures Ra’conte moi

Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 16:00:00

fin : 2026-10-28 17:00:00

Date(s) :

2026-09-23 2026-10-28

Plongez dans un monde d’histoires !

Et si on laissait son esprit vagabonder au pays de l’imaginaire ?

Venez écouter les histoires choisies par les bibliothécaires.

Pour les 4-8 ans. .

Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr

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English :

L’événement Lectures Ra’conte moi Guérande a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44