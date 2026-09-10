Lectures sous le sapin, Médiathèque Fabre, Toulouse

Informations pratiques

Lectures sous le sapin Mercredi 16 décembre, 16h00 Médiathèque Fabre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-16T16:00:00+01:00 – 2026-12-16T17:00:00+01:00

Fin : 2026-12-16T16:00:00+01:00 – 2026-12-16T17:00:00+01:00

Mercredi 16 décembre – 16h

Bien au chaud et confortablement installés, c’est déjà la magie de Noël… Les lectures sous le sapin vous attendent : les bibliothécaires de Fabre vous invitent à découvrir de merveilleuses histoires dans une bulle de douceur, de rires et de lumière. Un moment tout doux pour se blottir, écouter et sentir la féérie de Noël s’installer doucement, avant de partager quelques gourmandises.

Médiathèque Fabre

Durée : 1h – À partir de 5 ans

Sur inscription au 05 81 91 77 01 ou par mail à BM.FABRE@mairie-toulouse.fr

Médiathèque Fabre 6 rue Saint-Jean 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 81 91 77 01 »}, {« type »: « email », « value »: « BM.FABRE@mairie-toulouse.fr »}] [{« link »: « mailto:BM.FABRE@mairie-toulouse.fr »}]

Bien au chaud et confortablement installés, c’est déjà la magie de Noël…