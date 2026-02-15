Lectures sous les arbres, Bibliothèque Pablo Neruda, Pessac

Lectures sous les arbres Mercredi 6 mai, 10h00 Bibliothèque Pablo Neruda Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T10:00:00+02:00 – 2026-05-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-05-06T10:00:00+02:00 – 2026-05-06T11:30:00+02:00

Vous pouvez les retrouver au parc ou départ ensemble à 9h45 devant la bibliothèque Pablo Neruda. S’il pleut, les lectures auront lieu à la bibliothèque.

Renseignements : Bibliothèque Pablo Neruda – 05 57 93 67 20 – biblio.pabloneruda@mairie-pessac.fr

Bibliothèque Pablo Neruda 16 bis All. des Mimosas, Pessac Pessac 33600 Saige Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 20 [{« link »: « mailto:biblio.pabloneruda@mairie-pessac.fr »}] Située au cœur du quartier de Saige, cette structure d’un peu plus de 300 m2 est un lieu où convivialité rime avec proximité.

Trois espaces sont proposés aux usagers : fiction adolescents et adultes, fiction jeunesse, documentaire

Les bibliothécaires de Pablo Neruda vous invitent à les rejoindre à l’ombre douce des arbres du parc de Fontaudin pour écouter et partager des histoires ! lectures arbres