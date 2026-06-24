Brumath

Lectures transat

15 Hanau Lichtenberg Brumath Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15 16:00:00

fin : 2026-07-15 16:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Bien installé dans un transat, laissez-vous emporter par des lectures sur le thème Nos petits et grands héros .

Bien installé dans un transat, laissez-vous emporter par des lectures sélectionnées par les bibliothécaires. La lecture aura lieu au jardin du Tilleul à Brumath. 0 .

15 Hanau Lichtenberg Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 52 52 87 mediatheque.brumath@agglo-haguenau.fr

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English :

Settle in comfortably in a lounge chair and let yourself be swept away by stories on the theme of “Our Heroes, Big and Small.”

L’événement Lectures transat Brumath a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau