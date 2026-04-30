Lee K-dance Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-20 20:00 – 21:00

Gratuit : non Tarifs : 8€/5€

Lee Kyung-eun : chorégrapheKim Hyun-joo : danseuseNa Jeong-min : danseuseDepuis 2002, la compagnie s’impose comme une figure majeure de la danse contemporaine coréenne. Un équilibre rare entre exigence artistique et accessibilité, où chaque corps affirme son individualité. Aujourd’hui, Lee K-Dance rayonne sur les scènes internationales.Venez ressentir sur scène l’énergie éphémère de la vie, comme un rêve à traves un programme de plusieurs pièces :• GALA – Une sélection de solos et duos emblématiques. Un format intime et puissant qui révèle la singularité des interprètes et la subtilité des relations entre les corps.• LAYERS – Solo de Lee Kyung-eun – Une exploration du corps traversé par le temps. Des couches invisibles révélées par le mouvement. Que reste-t-il, au coeur de ces strates infinies ?• CHUNMONG – « La vie est comme un rêve de printemps » / Une oeuvre emblématique, entre délicatesse et intensité. Comme les fleurs qui éclosent puis se fanent, la danse révèle la beauté fugace de la vie. Ce spectacle est proposé dans le cadre du 13e Festival Printemps coréen à découvrir du 6 au 31 mai 2026 à l’Espace Cosmopolis, à la Salle Paul Fort, aux Salons Mauduit, Pannonica, au Printemps des Nefs, Magmaa et Stéréolux.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr https://www.billetweb.fr/13e-festival-printemps-coreen



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