L’égalité femme-homme s’arrête-t-elle au porte-monnaie ?, Maison des Arts, Saint-Herblain

L’égalité femme-homme s’arrête-t-elle au porte-monnaie ? Jeudi 12 mars, 20h00 Maison des Arts Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-12T20:00:00+01:00 – 2026-03-12T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-12T20:00:00+01:00 – 2026-03-12T22:00:00+01:00

Alors que l’égalité entre les sexes progresse, un sujet reste encore peu exploré : l’argent. De l’écart salarial aux inégalités patrimoniales, de la précarité professionnelle à la dépendance financière dans le couple, les femmes restent globalement moins riches… partout dans le monde. Une réalité qui s’observe tout au long de la vie : de l’argent de poche à la retraite. Ces écarts économiques sont parfois invisibles, mais leurs effets sont profonds : ils limitent l’autonomie, renforcent les inégalités, et peuvent devenir une forme de violence silencieuse — la violence économique — encore peu reconnue en droit, mais bien réelle dans les faits. Partage inégal des dépenses, carrières freinées par la maternité… Quels mécanismes fabriquent et entretiennent ces inégalités ? Pourquoi perdurent-ils et que disent-ils de notre société ? Comment repenser les modèles, interroger les politiques publiques, et faire de l’autonomie économique des femmes un enjeu démocratique ?

Pour en débattre :

Catherine Vignaud, directrice de l’association SOlidarité femmeS Loire-Atlantique ;

Lucile Peytavin, historienne spécialiste des droits des femmes, autrice du livre « Le coût de la virilité » et membre de l’Observatoire de l’émancipation économique des femmes (Fondation des femmes) ;

Marie-Lahya Simon, créatrice du podcast et du compte Instagram A parts égales et autrice du livre « Ils vécurent heureux… et prirent un compte commun ».

Un débat animé par Mathilde Chevré, journaliste.

Retransmission en direct : Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Vous souhaitez revoir un débat ? Rendez-vous sur la chaîne YouTube de la Ville de Saint-Herblain pour suivre les débats en direct ou les regarder en replay.

Traduction en langue des signes française : Pour bénéficier d’une traduction des échanges sur place et en direct, contactez le service communication au plus tard 10 jours avant la date du débat.

Maison des Arts 26 Rue de Saint Nazaire, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Harlière Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « communication@saint-herblain.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0228252028 »}] https://www.youtube.com/@villedesaintherblain/streams

