LEGEND TOUR BY TRADE REPUBLIC. Pérols

LEGEND TOUR BY TRADE REPUBLIC.

Route de la Foire Pérols Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Guillaume Pley accompagné d’invités de prestige et d’artistes d’exception six intervenant(e)s et un(e) artiste chaque soir. Pendant deux heures, le public sera plongé au cœur de révélations étonnantes et de confidences jamais dévoilées à l’écran.

Vivez des instants suspendus, ainsi que des performances artistiques exclusives créées spécialement pour l’occasion.

Le show prendra vie depuis une scène centrale immersive, pensée pour rapprocher le public de chaque moment fort et du cœur de l’action.

Infos PMR

Réservations PMR et PSH: https://www.suddefrance-arena.com/infos-pratiques/pmr/ .

Route de la Foire Pérols 34470 Hérault Occitanie +33 4 67 17 67 17

English :

Guillaume Pley accompanied by prestigious guests and exceptional artists? six speakers and one artist each evening. For two hours, audiences will be plunged into the heart of astonishing revelations and confidences never before revealed on screen.

