Pérols

PÉROLS FÊTE L’ÉTÉ

Place Carnot Pérols Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-18

Pérols Fête l’Été Du 18 au 21 juin

4 jours de festivités, de traditions et de bonne humeur au cœur de Pérols !

Voici tout ce qui vous attend

Pérols Fête l’Été Du 18 au 21 juin

4 jours de festivités, de traditions et de bonne humeur au cœur de Pérols !

Voici tout ce qui vous attend

Jeudi 18 juin 19h à 23h | Place Carnot Soirée Karaoké Géant avec Food-Trucks et ambiance Terroir

Vendredi 19 juin 18h à 23h | Arènes Municipales Soirée Taureaux Bodega

Samedi 20 juin 8h à 13h | Cœur de Ville 12ème Anniversaire du Marché Traditionnel avec la Peña Mistral, NightCall Déambulation & plein de surprises…

À partir de 18h30 | Cœur de Ville La Grande Glissade & Soirée Festive avec la Grande course de caisse à savon

Dimanche 21 juin 9h-16h | Jardin des Prés Saint-Jacques Concours de Paëlla

18h-23h Fête de la Musique | Cœur de Ville Animations musicales avec les groupes péroliens

21h30 | Arènes Municipales Concert Amaury Vassili dans Mike Brant 50 ans

4 jours pour célébrer l’été ensemble comme on sait si bien le faire à Pérols .

Place Carnot Pérols 34470 Hérault Occitanie

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English :

Pérols Fête l’Été June 18 to 21

4 days of festivities, traditions and fun in the heart of Pérols!

Here’s what’s in store

L’événement PÉROLS FÊTE L’ÉTÉ Pérols a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OT MONTPELLIER