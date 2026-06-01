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PÉROLS FÊTE L’ÉTÉ Pérols

PÉROLS FÊTE L’ÉTÉ Pérols jeudi 18 juin 2026.

Adresse : Place Carnot

Ville : 34470 Pérols

Département : Hérault

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Pérols

PÉROLS FÊTE L’ÉTÉ

Place Carnot Pérols Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-18

Pérols Fête l’Été Du 18 au 21 juin
4 jours de festivités, de traditions et de bonne humeur au cœur de Pérols !
Voici tout ce qui vous attend
Pérols Fête l’Été Du 18 au 21 juin
4 jours de festivités, de traditions et de bonne humeur au cœur de Pérols !
Voici tout ce qui vous attend

Jeudi 18 juin 19h à 23h | Place Carnot Soirée Karaoké Géant avec Food-Trucks et ambiance Terroir
Vendredi 19 juin 18h à 23h | Arènes Municipales Soirée Taureaux Bodega
Samedi 20 juin 8h à 13h | Cœur de Ville 12ème Anniversaire du Marché Traditionnel avec la Peña Mistral, NightCall Déambulation & plein de surprises…

À partir de 18h30 | Cœur de Ville La Grande Glissade & Soirée Festive avec la Grande course de caisse à savon

Dimanche 21 juin 9h-16h | Jardin des Prés Saint-Jacques Concours de Paëlla
18h-23h Fête de la Musique | Cœur de Ville Animations musicales avec les groupes péroliens
21h30 | Arènes Municipales Concert Amaury Vassili dans Mike Brant 50 ans

4 jours pour célébrer l’été ensemble comme on sait si bien le faire à Pérols   .

Place Carnot Pérols 34470 Hérault Occitanie  

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English :

Pérols Fête l’Été June 18 to 21
4 days of festivities, traditions and fun in the heart of Pérols!
Here’s what’s in store

L’événement PÉROLS FÊTE L’ÉTÉ Pérols a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OT MONTPELLIER

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