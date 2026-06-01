PÉROLS FÊTE L’ÉTÉ Pérols
PÉROLS FÊTE L’ÉTÉ Pérols jeudi 18 juin 2026.
Pérols
PÉROLS FÊTE L’ÉTÉ
Place Carnot Pérols Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-18
Pérols Fête l’Été Du 18 au 21 juin
4 jours de festivités, de traditions et de bonne humeur au cœur de Pérols !
Voici tout ce qui vous attend
Pérols Fête l’Été Du 18 au 21 juin
4 jours de festivités, de traditions et de bonne humeur au cœur de Pérols !
Voici tout ce qui vous attend
Jeudi 18 juin 19h à 23h | Place Carnot Soirée Karaoké Géant avec Food-Trucks et ambiance Terroir
Vendredi 19 juin 18h à 23h | Arènes Municipales Soirée Taureaux Bodega
Samedi 20 juin 8h à 13h | Cœur de Ville 12ème Anniversaire du Marché Traditionnel avec la Peña Mistral, NightCall Déambulation & plein de surprises…
À partir de 18h30 | Cœur de Ville La Grande Glissade & Soirée Festive avec la Grande course de caisse à savon
Dimanche 21 juin 9h-16h | Jardin des Prés Saint-Jacques Concours de Paëlla
18h-23h Fête de la Musique | Cœur de Ville Animations musicales avec les groupes péroliens
21h30 | Arènes Municipales Concert Amaury Vassili dans Mike Brant 50 ans
4 jours pour célébrer l’été ensemble comme on sait si bien le faire à Pérols .
Place Carnot Pérols 34470 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Pérols Fête l’Été June 18 to 21
4 days of festivities, traditions and fun in the heart of Pérols!
Here’s what’s in store
L’événement PÉROLS FÊTE L’ÉTÉ Pérols a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OT MONTPELLIER
À voir aussi à Pérols (Hérault)
- LA GRANDE GLISSADE Pérols 20 juin 2026
- FÊTE DE LA MUSIQUE À PÉROLS Pérols 21 juin 2026
- FÉRIA DES ÉTANGS Pérols 25 juin 2026
- FAMILY PIKNIK Pérols 1 août 2026
- CHICANDIER / MATHOU L’ODEON – PEROLS Perols 7 octobre 2026