Legend Tour by Trade Republic, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

Legend Tour by Trade Republic Jeudi 8 octobre, 20h00 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

30 € à 69 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T20:00:00+02:00 – 2026-10-08T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-08T20:00:00+02:00 – 2026-10-08T22:00:00+02:00

Du podcast au show

Deux ans seulement après ses débuts, Legend cumule 6,5 milliards de vues sur cette année, toutes plateformes confondues. Fort de cet engagement exceptionnel, Guillaume Pley a décidé d’aller plus loin : aller à la rencontre du public de Legend et lui offrir une expérience inédite : le Legend Tour, le Premier événement Live d’une telle envergure pour un producteur de contenus.

Guillaume Pley accompagné d’invités de prestige et d’artistes d’exception – six intervenants et un artiste chaque soir.

Pendant deux heures, le public sera plongé au cœur de révélations étonnantes et de confidences jamais dévoilées à l’écran.

Vivez des instants suspendus, ainsi que des performances artistiques exclusives créées spécialement pour l’occasion.

Le show prendra vie depuis une scène centrale immersive, pensée pour rapprocher le public de chaque moment fort et du cœur de l’action.

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/LEGEND%20TOUR%20by%20Trade%20Republic%20-21311 »}]

Du podcast au show Zénith