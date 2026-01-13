Légende Balavoine Le Forum Le Mans

Légende Balavoine

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 47.2 – 47.2 – 64.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-13 20:00:00

fin : 2027-03-13

Date(s) :

2027-03-13

Légende Balavoine au Forum, au Mans !

Réservez vos billets dès maintenant et venez vivre une soirée inoubliable en hommage à Daniel Balavoine !

Rendez-vous pour célébrer l’héritage musical d’un des plus grands artistes français de tous les temps, en vous conviant à un concert exceptionnel qui rendra hommage à la voix et aux chansons emblématiques de Balavoine en live !

Un artiste et ses musiciens passionnés interpréteront les plus grands succès de Balavoine, vous replongeant dans l’émotion et la magie de ses mélodies.

Venez partager cette expérience avec d’autres fans dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, où se mêleront musique et souvenirs.

Ne manquez pas l’occasion de faire partie de cet hommage vibrant à un artiste qui a marqué des générations et encore aujourd’hui 40 ans après sa disparition.

Daniel Balavoine, artiste iconique et emblématique de la chanson française, avec ses textes engagés, a marqué les années 70 et 80 avec des titres inoubliables comme L’Aziza , Le Chanteur et Tous les cris les SOS , Mon fils, ma bataille .

Révélé au grand public grâce à Michel Berger qui lui propose le rôle de Johnny Rockfort dans la comédie musicale Starmania, il arbore pour l’occasion un look rock-punk et chante à la perfection deux titres qui vont le rendre célèbre, Quand on arrive en ville et SOS d’un terrien en détresse .

Le public découvre alors un artiste d’exception qui va inspirer toute une génération à travers son style unique dans lequel se mêlent rock, variété et influences pop.

Daniel Balavoine également fervent défenseur des causes qui lui tenaient à cœur (notamment l’éducation et la lutte contre la pauvreté), a abordé et défendu avec passion des thèmes sociaux et humanitaires durant sa carrière, tragiquement interrompue en 1986 dans un accident d’hélicoptère.

Toutefois son héritage musical reste intemporel, continuant d’inspirer de nombreux artistes et fans à travers le monde et touchant des générations entières par sa profondeur et son authenticité.

RDV le 13/03/2027 au Forum.

Placement assis numéroté .

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

Balavoine legend at the Forum in Le Mans!

