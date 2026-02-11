LEGENDE BALAVOINE ZENITH DE PAU Pau

LEGENDE BALAVOINE

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 47.2 – 47.2 – 47.2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-20

fin : 2027-03-20

Date(s) :

2027-03-20

Réservez vos billets dès maintenant et venez vivre une soirée inoubliable en hommage à Daniel Balavoine !

Rendez-vous pour célébrer l’héritage musical d’un des plus grands artistes français de tous les temps, en vous conviant à un concert exceptionnel qui rendra hommage à la voix et aux chansons emblématiques de Balavoine en live !

Un artiste et ses musiciens passionnés interpréteront les plus grands succès de Balavoine, vous replongeant dans l’émotion et la magie de ses mélodies.

Venez partager cette expérience avec d’autres fans dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, où se mêleront musique et souvenirs.

Ne manquez pas l’occasion de faire partie de cet hommage vibrant à un artiste qui a marqué des générations et encore aujourd’hui 40 ans après sa disparition. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LEGENDE BALAVOINE

L’événement LEGENDE BALAVOINE Pau a été mis à jour le 2026-02-12 par OT Pau