Légendes du monde : Arthur et la table ronde, Bibliothèque Parment, Rouen

Légendes du monde : Arthur et la table ronde Samedi 16 mai, 16h00 Bibliothèque Parment Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T16:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T16:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:00:00+02:00

Le monde est vaste, les cultures variées et les supports de l’imaginaire dépassent le seul livre. Aujourd’hui, nous vous proposons d’employer ces différents supports pour embarquer avec nous vers les légendes arthuriennes !

Bibliothèque Parment 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/legendes-du-monde-arthur-et-la-table-ronde »}]

Le monde est vaste, les cultures variées et les supports de l’imaginaire dépassent le seul livre.

© Wirestock de Freepik