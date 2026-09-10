Informations pratiques

L’église Notre-Dame de Camy et ses peintures originales / présentation du projet « Un souffle sur Camy » de Claire Tabouret 19 et 20 septembre Eglise Notre-Dame de Camy Lot

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir les remarquables peintures qui ornent l’église Notre-Dame de Camy.

À cette occasion, une présentation du projet « Un souffle sur Camy » de Claire Tabouret pour les nouveaux vitraux de Notre-Dame de Paris vous sera proposée.

Les six projets de verrières, présentés au Grand Palais à Paris, sont exposés à Camy au tiers de leur taille.

Une notice descriptive sera remise aux visiteurs.

Eglise Notre-Dame de Camy 11 route de l’écureuil 46350 Payrac Payrac 46350 Lot Occitanie 0611055083 Cette église du XIIe siècle a été remaniée au XVIe, époque à laquelle des décors muraux furent réalisés. Un long travail de restauration reste à faire.

Venez assister à une présentation des peintures extraordinaires qui ornent l’église Notre-Dame de Camy !

©Pah