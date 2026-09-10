L’église Saint Pierre dans tous ses états : projection, Église Saint Pierre, Bois-le-Roi

Informations pratiques

L’église Saint Pierre dans tous ses états : projection Samedi 19 septembre, 14h00 Église Saint Pierre Seine-et-Marne

Journée portes ouvertes de 14h00 à 18h00 – entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite de l’église et de ses trésors avec exposition de fresques, d’archives et de peintures.

Église Saint Pierre 42 avenue du Maréchal Foch, 77590 Bois-le-Roi Bois-le-Roi 77590 Seine-et-Marne Île-de-France 01.60.59.18.00 https://ville-boisleroi.fr Bois le Roi, entre Seine et forêt est emblématique avec ses affolantes des bords de Seine qui furent édifiées dès la fin du 19ème siècle avec la construction du chemin de fer. De nombreux artistes attirés par ce patrimoine naturel y séjournèrent et y laissèrent leurs empreintes .

Le thème 2026 de ces journées, « Patrimoine en péril », est consacré à l’église Saint Pierre, inscrite MH depuis 1926, car il entre en parfaite résonance avec le projet prioritaire de la nouvelle mandature : la sauvegarde de l’église, qui présente depuis plusieurs siècles d’importants désordres structurels, malgré des restaurations partielles régulièrement engagées depuis le XVIIIème siècle. Ces désordres trouvent leur origine dans l’instabilité des fondations.

En effet l’église Saint Pierre (XII – XIXème siècles) fut bâtie sur une ancienne abbaye.

Une association « pour la sauvegarde de l’église » vient d’ailleurs d’être créée afin d’apporter son soutien à la municipalité .

Un parcours dans l’édifice permettra de découvrir son histoire au fil des siècles avec des conférences , exposition d’archives et peintures. Le programme sera mis en ligne sur le site de la commune fin août.

Ces journées constituent donc pour Bois le Roi un enjeu majeur, car elles marquent le démarrage des actions qui vont être engagées dans cet objectif de sauvegarde de l’église. Accès :

35 mn en train TER direct depuis la gare de Lyon

Ou en voiture autoroute A6 sortie Fontainebleau puis direction Bois le Roi

Projection

© DR