L’église Sainte Thérèse de fond en comble Eglise Sainte-Thérèse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 09:00 – 12:00

Gratuit : non

« L’église rouge » : bâtiment de style romano-byzantin emblématique du quartier Breil-Barberie ! Sa visite retrace sa construction dès la pose de la première pierre en 1935 et son histoire dans le quartier. Plus de 700 000 briques ont été nécessaires à son édification et faute de financement, la taille du clocher a été réduite de moitié. Les trésors de l’église seront exceptionnellement présentés au public pour cette journée : patrimoine liturgique (costumes de suisse et habits sacerdotaux du début du XXème), accès aux cloches et à la chambre de l’orgue qui nous dévoilera sa puissance avec quelques notes…

Eglise Sainte-Thérèse Nantes 44093



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