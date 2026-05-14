L’église Sainte Thérèse de fond en comble Eglise Sainte-Thérèse Nantes
L’église Sainte Thérèse de fond en comble Eglise Sainte-Thérèse Nantes samedi 19 septembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 09:00 – 12:00
Gratuit : non
« L’église rouge » : bâtiment de style romano-byzantin emblématique du quartier Breil-Barberie ! Sa visite retrace sa construction dès la pose de la première pierre en 1935 et son histoire dans le quartier. Plus de 700 000 briques ont été nécessaires à son édification et faute de financement, la taille du clocher a été réduite de moitié. Les trésors de l’église seront exceptionnellement présentés au public pour cette journée : patrimoine liturgique (costumes de suisse et habits sacerdotaux du début du XXème), accès aux cloches et à la chambre de l’orgue qui nous dévoilera sa puissance avec quelques notes…
Eglise Sainte-Thérèse Nantes 44093
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