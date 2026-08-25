Informations pratiques

Wissembourg

L’Egypte de Napoléon

4 place des Carmes Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-16 14:30:00

fin : 2026-10-16 16:45:00

Date(s) :

2026-10-16

Les archives municipales de Wissembourg se trouvent dans un lieu surprenant l’ancienne synagogue ! Découvrez l’histoire de ce lieu insolite et un aperçu de ce qu’il contient aujourd’hui, vous plongez dans l’Egypte de Napoléon !

Les archives municipales de Wissembourg se trouvent dans un lieu surprenant l’ancienne synagogue ! Découvrez l’histoire de ce lieu insolite et un aperçu de ce qu’il contient aujourd’hui, vous plongez dans l’Egypte de Napoléon ! .

4 place des Carmes Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 95 64 info@up-pamina-vhs.org

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English :

The Wissembourg municipal archives are located in a surprising place: the former synagogue! Discover the history of this unusual site and get a glimpse of what it contains: today, you’ll be transported to Napoleon’s Egypt!

L’événement L’Egypte de Napoléon Wissembourg a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de l’Alsace Verte