L’Egypte de Napoléon Wissembourg
vendredi 16 octobre 2026 · Wissembourg
Informations pratiques
Wissembourg
L’Egypte de Napoléon
4 place des Carmes Wissembourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-16 14:30:00
fin : 2026-10-16 16:45:00
Date(s) :
2026-10-16
Les archives municipales de Wissembourg se trouvent dans un lieu surprenant l’ancienne synagogue ! Découvrez l’histoire de ce lieu insolite et un aperçu de ce qu’il contient aujourd’hui, vous plongez dans l’Egypte de Napoléon !
Les archives municipales de Wissembourg se trouvent dans un lieu surprenant l’ancienne synagogue ! Découvrez l’histoire de ce lieu insolite et un aperçu de ce qu’il contient aujourd’hui, vous plongez dans l’Egypte de Napoléon ! .
4 place des Carmes Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 95 64 info@up-pamina-vhs.org
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English :
The Wissembourg municipal archives are located in a surprising place: the former synagogue! Discover the history of this unusual site and get a glimpse of what it contains: today, you’ll be transported to Napoleon’s Egypt!
L’événement L’Egypte de Napoléon Wissembourg a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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