L’empire de la nature : une histoire des jardins botaniques coloniaux Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (BHdV) Paris
jeudi 8 octobre 2026 · Bibliothèque de l'Hôtel de Ville (BHdV) · Paris
Informations pratiques
De la fin du 18e siècle aux années 1930, comment
concourent-ils, avec d’autres institutions coloniales, à l’exploitation des
richesses naturelles ? Comment sont-ils administrés au quotidien ? Comment
promeuvent-ils une nature maîtrisée et magnifiée ? Quelle est leur
fonction politique ?
Cette conférence sera animée par Hélène Blais, Professeure d’histoire contemporaine à l’École normale supérieure-PSL et membre de l’Institut d’histoire moderne et contemporaine. Elle a écrit L’empire de la nature : une histoire des jardins botaniques coloniaux (fin XVIIIe siècle-années 1930) (Champ Vallon, 2023), pour lequel elle a reçu le prix Augustin Thierry de la Ville de Paris.
Les jardins botaniques établis dans les colonies européennes des Caraïbes, d’Asie et d’Afrique sont d’emblée institués comme des outils de la domination coloniale. Renvoyant l’image d’une nature tropicale domptée, ils entrent dans une économie globale avec des pépinières de vente de plantes, le recours à une main d’œuvre quasi gratuite, la culture des espèces les plus rentables pour la métropole ou l’importation de nouveaux produits (thé, café, cacao, épices, gomme, quinquina…).
Le jeudi 08 octobre 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
01 44 78 80 50 ou
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-08T22:00:00+02:00
fin : 2026-10-08T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-08T19:00:00+02:00_2026-10-08T20:30:00+02:00
Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (BHdV) 5 rue Lobau 75004 Paris
+33142764887 bhdv@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bhdv.paris/ https://fr-fr.facebook.com/bhdv.paris/
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