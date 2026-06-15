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L’Empreinte: Duo piano-violon Jean-Paul Gasparian Diana Adamyan Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Duo piano-violon Jean-Paul Gasparian Diana Adamyan Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Duo piano-violon Jean-Paul Gasparian Diana Adamyan Brive-la-Gaillarde vendredi 13 novembre 2026.

Adresse : Place Aristide Briand

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : vendredi 13 novembre 2026

Fin : vendredi 13 novembre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Duo piano-violon Jean-Paul Gasparian Diana Adamyan

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:00:00
fin : 2026-11-13

Date(s) :
2026-11-13

Musique
Duo Jean-Paul Gasparian Diana Adamyan
PIANO VIOLON
Deux interprètes au tempérament de feu, le pianiste Jean-Paul Gasparian et la jeune violoniste Diana Adamyan, s’allient pour la première fois. Avec l’Arménie comme ancrage commun.   .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : L’Empreinte: Duo piano-violon Jean-Paul Gasparian Diana Adamyan

L’événement L’Empreinte: Duo piano-violon Jean-Paul Gasparian Diana Adamyan Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme

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