Lenaïg (FR) Place Robert Schuman Meisenthal

Informations pratiques

Meisenthal

Lenaïg (FR)

Place Robert Schuman La Halle Verrière Meisenthal Moselle

Tarif : – – EUR

17

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-07 20:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Lenaïg, artiste originaire de Lyon, se fait connaître dès 2024 grâce à ses reprises et compositions originales diffusées sur les réseaux sociaux. Des titres comme Vas-y, aboie !, Je ne pense qu’à ça ou Internet cumulent rapidement plusieurs millions de vues et de streams.

En 2025, sa reprise de Du ferme de La Fouine devient virale et confirme son ascension. Quelques mois plus tard, elle dévoile son premier EP, Éclair, un projet mêlant dark pop et pop rock, qui entre dans le Top Albums et dépasse les 10 millions de streams.

Porté par le succès de son single J’veux que t’aies mal, Lenaïg s’impose comme l’une des révélations de la scène pop française. En 2026, elle fait ses débuts sur scène avec le Tour Éclair, affichant complet dans plusieurs villes. Après une série de festivals estivaux, elle poursuit sa tournée à l’automne et prépare la sortie de son premier album.Tout public

17 .

Place Robert Schuman La Halle Verrière Meisenthal 57960 Moselle Grand Est +33 3 87 96 82 91

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English :

Lena%EFg, an artist from Lyon, began gaining recognition in 2024 thanks to her covers and original songs shared on social media. Songs like “Vas-y, aboie!”, “Je ne pense qu’à ça,” and “Internet” quickly racked up several million views and streams.

In 2025, her cover of La Fouine’s “Du ferme” went viral and cemented her rise to fame. A few months later, she released her first EP, *Éclair*, a project blending dark pop and pop rock, which entered the Top Albums chart and surpassed 10 million streams.

Buoyed by the success of her single “Je veux que tu aies mal,” Lenaéfg established herself as one of the breakout stars of the French pop scene. In 2026, she made her live debut with the %C9clair Tour, selling out shows in several cities. After a series of summer festivals, she continued her tour in the fall and began preparing for the release of her debut album.

L’événement Lenaïg (FR) Meisenthal a été mis à jour le 2026-07-09 par OT DU PAYS DE BITCHE