Lenaïg (FR) Place Robert Schuman Meisenthal
samedi 7 novembre 2026 · Place Robert Schuman · Meisenthal
Informations pratiques
Meisenthal
Lenaïg (FR)
Place Robert Schuman La Halle Verrière Meisenthal Moselle
Tarif : – – EUR
17
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-11-07 20:00:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Lenaïg, artiste originaire de Lyon, se fait connaître dès 2024 grâce à ses reprises et compositions originales diffusées sur les réseaux sociaux. Des titres comme Vas-y, aboie !, Je ne pense qu’à ça ou Internet cumulent rapidement plusieurs millions de vues et de streams.
En 2025, sa reprise de Du ferme de La Fouine devient virale et confirme son ascension. Quelques mois plus tard, elle dévoile son premier EP, Éclair, un projet mêlant dark pop et pop rock, qui entre dans le Top Albums et dépasse les 10 millions de streams.
Porté par le succès de son single J’veux que t’aies mal, Lenaïg s’impose comme l’une des révélations de la scène pop française. En 2026, elle fait ses débuts sur scène avec le Tour Éclair, affichant complet dans plusieurs villes. Après une série de festivals estivaux, elle poursuit sa tournée à l’automne et prépare la sortie de son premier album.Tout public
17 .
Place Robert Schuman La Halle Verrière Meisenthal 57960 Moselle Grand Est +33 3 87 96 82 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lena%EFg, an artist from Lyon, began gaining recognition in 2024 thanks to her covers and original songs shared on social media. Songs like “Vas-y, aboie!”, “Je ne pense qu’à ça,” and “Internet” quickly racked up several million views and streams.
In 2025, her cover of La Fouine’s “Du ferme” went viral and cemented her rise to fame. A few months later, she released her first EP, *Éclair*, a project blending dark pop and pop rock, which entered the Top Albums chart and surpassed 10 million streams.
Buoyed by the success of her single “Je veux que tu aies mal,” Lenaéfg established herself as one of the breakout stars of the French pop scene. In 2026, she made her live debut with the %C9clair Tour, selling out shows in several cities. After a series of summer festivals, she continued her tour in the fall and began preparing for the release of her debut album.
L’événement Lenaïg (FR) Meisenthal a été mis à jour le 2026-07-09 par OT DU PAYS DE BITCHE
À voir aussi à Meisenthal (Moselle)
- LES FATALS PICARDS INVITES – HALLE VERRIERE Meisenthal 26 septembre 2026
- Les Fatals Picards, Halle Verriere, Meisenthal 26 septembre 2026
- Les Fatals Picards Site verrier de Meisenthal Meisenthal 26 septembre 2026
- LA P’TITE FUMEE – LA P’TITE FUMEE 1ère partie HALLE VERRIERE Meisenthal 24 octobre 2026
- La P’tite Fumée Site verrier de Meisenthal Meisenthal 24 octobre 2026