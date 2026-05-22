L’enfant du désert Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot
L’enfant du désert Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot dimanche 7 juin 2026.
Sainte-Livrade-sur-Lot
L’enfant du désert
Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Projection du film L’enfant du désert de Gilles de Maistres, suivie d’un goûter offert par Lola & cie.
Ces séances ont pour objectif de rendre accessible la pratique du cinéma en salle aux personnes qui en sont privées. Elles sont ouvertes à toutes et à tous, le but est de passer un moment convivial et inclusif en salle de cinéma.
Dès 6 ans. .
Cinéma l’Utopie 3 Rue de la Duchesse Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 27 83
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English : L’enfant du désert
L’événement L’enfant du désert Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Vallée du Lot et Garonne
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