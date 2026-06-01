L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Fayau, Château Fayau, Cadillac-sur-Garonne

L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Fayau 6 et 7 juin Château Fayau Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

PROGRAMME

Visite de la propriété et dégustation commentée des vins. Découverte de notre cuvée em blématique à travers plusieurs millésimes. Dé jeuner à la propriété. Marché de producteurs (fromages, canards). Exposition de peinture.

Ancrés à Cadillac depuis deux siècles, les Vignobles Jean Medeville & Fils sont une entreprise familiale. À leur tête, les frères Jean et Marc Medeville assurent l’évolution des propriétés dans le respect de leur identité, de leur héritage et de leur terroir.

Guidés par 6 générations de savoir-faire et de passion pour le vin, ils mettent un point d’honneur à vous offrir des vins d’une grande qualité et d’une extrême régularité.

Château Fayau 44 chemin de Toinette 33410 Cadillac Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@medeville.com »}]

Visite de la propriété et dégustation commentée des vins

DR