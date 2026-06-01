L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Peller Laroque, Château Peller Laroque 97 route des Côteaux, Laroque

L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Peller Laroque 6 et 7 juin Château Peller Laroque 97 route des Côteaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

PROGRAMME

Découverte du vignoble et son patrimoine. Visite de la cave avec degustation de différents cépages. Exposition de véhicules anciens. Pique-nique tiré du sac avec point de grillades et apéritif offert. Tables et chaises mise à disposition sur réservation. Jeux pour enfants. Accès handicapé (sanitaires et caves).

Réservation

La famille ROUSSELON, viticulteurs depuis plusieurs générations, a la chance de vivre à Laroque, un très joli village girondin (près de Bordeaux).

Ici, au milieu d’une nature préservée et protégée, se nichent nos ceps de vignes, notre jardin préféré.

Toutes nos parcelles sont à taille humaine, entourées de bois, forêts et petits ruisseaux.

Une zone naturelle humide protégée offre à notre vignoble une biodiversité exceptionnelle.

Entre Sauternes et St Emilion, notre vignoble n’est qu’à 30 minutes du cœur historique de Bordeaux, et à seulement une heure du bassin d’Arcachon.

Château Peller Laroque 97 route des Côteaux 33410 Laroque Laroque 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « chateau.pellerlaroque@orange.fr »}]

2 vignerons passionnés seront ravis de vous accueillir pour vous faire partager leur histoire et leur métier.

DR