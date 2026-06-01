L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – La Bastane, La Bastane 1 l’espinglet, Rions
L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – La Bastane, La Bastane 1 l’espinglet, Rions samedi 6 juin 2026.
L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – La Bastane 6 et 7 juin La Bastane 1 l’espinglet Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
PROGRAMME
L’Histoire de La Bastane remonte au XIXème siècle. La propriété alors dénommée Château de L’Espinglet était déjà reconnue comme un des meilleurs Crus de la région par le livre référence des vins de Bordeaux, le Féret. Longtemps connu pour ses vins blancs liquoreux, les Anciens aiment à rappeler qu’on avait baptisé dans le village et aux alentours le domaine le « Petit Yquem ». C’est dans la deuxième partie du XXème siècle que le vignoble est partiellement replanté de cépages rouges.
La Bastane 1 l’espinglet 33410 Rions Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « labastane@gmail.com »}]
Visite du nouveau chai à barriques et de la salle de réception. Dégustation de vins et jus bio (pétillant, rouge, blanc, rosé). Petite restauration sur place.
DR
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