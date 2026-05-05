L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Viens Voir Ma Rurale ! 5ème édition à Porte-de-Benauge, Porte-de-Benauge, Porte-de-Benauge

L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Viens Voir Ma Rurale ! 5ème édition à Porte-de-Benauge Samedi 6 juin, 21h30 Porte-de-Benauge Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T21:30:00+02:00 – 2026-06-06T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T21:30:00+02:00 – 2026-06-06T22:30:00+02:00

Animation Karaoké avec aux commandes Thierry Chabrier, une vraie légende du micro…

Au programme : chant, danse, un peu de folie et beaucoup d’ambiance !

MAGNETIK joue sur scène un road trip musical pour animer soirées et évènements sur tout le territoire. L’association propose aussi de partager l’affiche avec d’autres formations ou artistes pour permettre au public d’appréhender d’autres univers musicaux.

Les producteurs et viticulteurs locaux seront à l’honneur toute la journée avec un marché de producteurs convivial. Vous pourrez notamment rencontrer Frédéric Targon, apiculteur à Porte de Benauge, qui proposera miel et gaufres pour régaler petits et grands. Une animation autour de l’apiculture sera également proposée à la Maison du Berneuilh, pour découvrir cet univers de manière ludique.

Côté animations, la journée s’annonce riche et variée : randonnée découverte dès le matin, visites du Château de Benauge et de la Maison du Berneuilh, séance de zumba, espace dédié aux tout-petits, exposition de portraits d’habitants… L’après-midi, place aux activités pour tous : laser game, pêche au lac, jeux, ateliers créatifs, défis sportifs, quiz, tir à l’arc ou encore rallye photo. De quoi passer une journée festive, familiale et pleine de découvertes au cœur du territoire.

Toutes les informations, horaires des concerts, repas à réserver sont sur la page du site : https://www.ruralesentredeuxmers.fr/viens-voir-ma-rurale/

La Communauté des Communes Rurales de l’Entre-Deux-Mers, a décidé en 2021 de lancer un événement intercommunal valorisant les richesses de notre territoire. « Viens voir ma Rurale» était né. Nous voilà à la cinquième édition !

Cette année, « Viens voir ma Rurale » se déplace à l’Ouest, plus précisément dans le commune de Porte-de-Benauge, commune nouvelle regroupant Arbis, Cantois et Saint-Genis-du-Bois.

Nous avons toujours avec la même volonté de donner à connaître nos communes, nos acteurs sociaux économiques, nos initiatives locales et notre patrimoine naturel et architectural.

Pour cette cinquième édition, nombreux sont ceux qui se sont mêlés à l’organisation de cette belle journée. Vous pourrez toujours visiter les entrepreneurs de la commune, visiter de sites magnifiques et profiter de nombreuses animations qui vont rythmer la journée, il y en aura pour tous les goûts.

Seul ou en famille, venez profiter de l’exploration d’un monde riche, si près de nous.

Porte-de-Benauge Route Cédas 33760 Porte-de-Benauge Porte-de-Benauge 33760 Cantois Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « e.houdayer@ruralesentredeuxmers.fr »}] [{« link »: « https://www.ruralesentredeuxmers.fr/viens-voir-ma-rurale/ »}]

Soirée Karaoké

DR