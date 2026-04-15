L’envers du décor, Archives municipales de Rennes, Rennes
L’envers du décor, Archives municipales de Rennes, Rennes jeudi 21 mai 2026.
L’envers du décor Jeudi 21 mai, 18h00 Archives municipales de Rennes Ille-et-Vilaine
Gratuit. Sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T18:00:00+02:00 – 2026-05-21T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-21T18:00:00+02:00 – 2026-05-21T19:30:00+02:00
Où, comment et pourquoi sont conservés les documents d’archives ?
Venez découvrir les coulisses du bâtiment des Archives de Rennes, les différentes facettes du métier d’archiviste et quelques pièces remarquables.
Archives municipales de Rennes 18 Avenue Jules Ferry, Rennes, France Rennes 35700 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://urls.fr/kywfI7 »}]
Venez découvrir les coulisses du bâtiment des Archives de Rennes, les différentes facettes du métier d’archiviste et quelques pièces remarquables. patrimoine archives
@Candice Hazouard, 2019
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