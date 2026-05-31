L’envers du décor, visite découverte des Archives de Rennes, Archives de Rennes, Rennes
L’envers du décor, visite découverte des Archives de Rennes, Archives de Rennes, Rennes vendredi 17 juillet 2026.
L’envers du décor, visite découverte des Archives de Rennes Vendredi 17 juillet, 10h30 Archives de Rennes Ille-et-Vilaine
Gratuit. Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T10:30:00+02:00 – 2026-07-17T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T10:30:00+02:00 – 2026-07-17T12:00:00+02:00
Où, comment et pourquoi sont conservés les documents d’archives ?
Venez découvrir les coulisses du bâtiment des Archives de Rennes, les différentes facettes du métier d’archiviste et quelques pièces remarquables.
Archives de Rennes 18, avenue Jules-Ferry Rennes Rennes 35700 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne https://urls.fr/CAoXVp
Venez découvrir les coulisses du bâtiment des Archives de Rennes, les différentes facettes du métier d’archiviste et quelques pièces remarquables.
Candice Hazouard, 2019
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