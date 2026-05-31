L’envers du décor, visite découverte des Archives de Rennes, Archives de Rennes, Rennes

L’envers du décor, visite découverte des Archives de Rennes Vendredi 17 juillet, 10h30 Archives de Rennes Ille-et-Vilaine

Gratuit. Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T10:30:00+02:00 – 2026-07-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-17T10:30:00+02:00 – 2026-07-17T12:00:00+02:00

Où, comment et pourquoi sont conservés les documents d’archives ?

Venez découvrir les coulisses du bâtiment des Archives de Rennes, les différentes facettes du métier d’archiviste et quelques pièces remarquables.

Archives de Rennes 18, avenue Jules-Ferry Rennes Rennes 35700 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne https://urls.fr/CAoXVp

Venez découvrir les coulisses du bâtiment des Archives de Rennes, les différentes facettes du métier d’archiviste et quelques pièces remarquables.

Candice Hazouard, 2019