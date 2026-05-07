L’Envers du décor visitez les coulisses du théâtre équestre Théâtre équestre de La Pommeraye La Pommeraye

La Pommeraye

L’Envers du décor visitez les coulisses du théâtre équestre

Théâtre équestre de La Pommeraye Le Mesnil La Pommeraye Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22 16:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-16 2026-08-19 2026-08-26

A la découverte des coulisses du théâtre équestre

Le Théâtre Équestre propose une visite animée permettant de découvrir les coulisses de la création des spectacles tous les mercredis et jeudis du 16 juillet au 27 août à 16h

Contenu de la visite

Parcours dans le parc

Visite de l’écurie

Présentation de nos chevaux de spectacle

Visite de l’atelier de confection de costumes

Démonstration équestre commentée

Durée environ 1h30

Tarif unique 12 euros par personne

Sur réservation

Accessible à partir de 6 ans (conseillé)

Réservation auprès du Théâtre équestre (en ligne uniquement) .

Théâtre équestre de La Pommeraye Le Mesnil La Pommeraye 14690 Calvados Normandie +33 6 21 87 21 22

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English : L’Envers du décor visitez les coulisses du théâtre équestre

Backstage at the equestrian theatre

L’événement L’Envers du décor visitez les coulisses du théâtre équestre La Pommeraye a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Suisse Normande