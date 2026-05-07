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L’Envers du décor visitez les coulisses du théâtre équestre Théâtre équestre de La Pommeraye La Pommeraye

L’Envers du décor visitez les coulisses du théâtre équestre Théâtre équestre de La Pommeraye La Pommeraye mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Théâtre équestre de La Pommeraye

Adresse : Le Mesnil

Ville : 14690 La Pommeraye

Département : Calvados

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

La Pommeraye

L’Envers du décor visitez les coulisses du théâtre équestre

Théâtre équestre de La Pommeraye Le Mesnil La Pommeraye Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-22 16:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-16 2026-08-19 2026-08-26

A la découverte des coulisses du théâtre équestre
Le Théâtre Équestre propose une visite animée permettant de découvrir les coulisses de la création des spectacles tous les mercredis et jeudis du 16 juillet au 27 août à 16h

Contenu de la visite
Parcours dans le parc
Visite de l’écurie
Présentation de nos chevaux de spectacle
Visite de l’atelier de confection de costumes
Démonstration équestre commentée

Durée environ 1h30
Tarif unique 12 euros par personne
Sur réservation
Accessible à partir de 6 ans (conseillé)

Réservation auprès du Théâtre équestre (en ligne uniquement)   .

Théâtre équestre de La Pommeraye Le Mesnil La Pommeraye 14690 Calvados Normandie +33 6 21 87 21 22 

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English : L’Envers du décor visitez les coulisses du théâtre équestre

Backstage at the equestrian theatre

L’événement L’Envers du décor visitez les coulisses du théâtre équestre La Pommeraye a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Suisse Normande

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