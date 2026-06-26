L’Envol des oiseaux Théâtre Darius Milhaud Paris
L’Envol des oiseaux Théâtre Darius Milhaud Paris lundi 10 août 2026.
L’histoire
raconte la fabuleuse épopée de milliers d’oiseaux partis en quête de la
majestueuse Simorgh, leur souveraine promise.
Parmi eux, nous suivrons le
parcours de six de ces oiseaux, une huppe, un canard, un perroquet, un paon, un
héron et un rossignol…
Afin de rejoindre l’endroit mystérieux où vit la reine,
ils devront traverser les sept vallées dangereuses et affronter leurs peurs.
Un
voyage initiatique mettant à rude épreuve leur force physique et morale pour
aller au bout de leur quête… Arriveront-ils jusqu’à la reine ? Et celle-ci
pourra t’elle leur apporter ce qu’ils recherchent ?
« L’Envol des
oiseaux » est l’adaptation jeunesse du célèbre conte « La conférence des
oiseaux » du poète persan Farid Al-Din Attar, écrit au 12e siècle. Sandrine
délivre cette puissante histoire en agrémentant le récit de chants et danses
persanes en s’accompagnant au daf (percussion iranienne).
Ce
spectacle vous est présenté dans le cadre du festival parisien de spectacles
jeune public « L’été des p’tits futés » organisé par le Théâtre Darius Milhaud situé à côté des
parcs de la Villette et des Buttes-Chaumont. Entrez dans la magie du spectacle !
Autrice,
compositrice et interprète : Sandrine Monlezun
Mise en
scène : Marianne Le Gall
Conte musical
Jeune public de 3 à 10 ans
Durée : 45mn
Découvrez cette version jeunesse du célèbre conte » La conférence des oiseaux » du poète persan Farid Al-Din Attar, écrit au 12e siècle. Une extraordinaire épopée de milliers d’oiseaux partis en quête de leur reine, la majestueuse Simorgh… Pour les enfants de 3 à 10 ans.
Du lundi 10 août 2026 au vendredi 14 août 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h30 à 15h15
payant
Tarif
normal : 9€
Tarif habitants du 19ème : 7€*
Tarif
carte Pass’Âge 19ème : 6€*
Centres de loisirs : 5€
*Réduction valable sur présentation du justificatif requis au
guichet du théâtre
Public enfants.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-10T17:30:00+02:00
fin : 2026-08-14T18:15:00+02:00
Date(s) : 2026-08-10T14:30:00+02:00_2026-08-10T15:15:00+02:00;2026-08-11T14:30:00+02:00_2026-08-11T15:15:00+02:00;2026-08-12T14:30:00+02:00_2026-08-12T15:15:00+02:00;2026-08-13T14:30:00+02:00_2026-08-13T15:15:00+02:00;2026-08-14T14:30:00+02:00_2026-08-14T15:15:00+02:00
Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris
+33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19
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