L’Envol des oiseaux Théâtre Darius Milhaud Paris

L’histoire

raconte la fabuleuse épopée de milliers d’oiseaux partis en quête de la

majestueuse Simorgh, leur souveraine promise.

Parmi eux, nous suivrons le

parcours de six de ces oiseaux, une huppe, un canard, un perroquet, un paon, un

héron et un rossignol…

Afin de rejoindre l’endroit mystérieux où vit la reine,

ils devront traverser les sept vallées dangereuses et affronter leurs peurs.

Un

voyage initiatique mettant à rude épreuve leur force physique et morale pour

aller au bout de leur quête… Arriveront-ils jusqu’à la reine ? Et celle-ci

pourra t’elle leur apporter ce qu’ils recherchent ?

« L’Envol des

oiseaux » est l’adaptation jeunesse du célèbre conte « La conférence des

oiseaux » du poète persan Farid Al-Din Attar, écrit au 12e siècle. Sandrine

délivre cette puissante histoire en agrémentant le récit de chants et danses

persanes en s’accompagnant au daf (percussion iranienne).

Ce

spectacle vous est présenté dans le cadre du festival parisien de spectacles

jeune public « L’été des p’tits futés » organisé par le Théâtre Darius Milhaud situé à côté des

parcs de la Villette et des Buttes-Chaumont. Entrez dans la magie du spectacle !

Autrice,

compositrice et interprète : Sandrine Monlezun

Mise en

scène : Marianne Le Gall

Conte musical

Jeune public de 3 à 10 ans

Durée : 45mn

Festival l’été des p’tits futés ; Crédits : TDM

Découvrez cette version jeunesse du célèbre conte » La conférence des oiseaux » du poète persan Farid Al-Din Attar, écrit au 12e siècle. Une extraordinaire épopée de milliers d’oiseaux partis en quête de leur reine, la majestueuse Simorgh… Pour les enfants de 3 à 10 ans.

Du lundi 10 août 2026 au vendredi 14 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h30 à 15h15

payant

Tarif

normal : 9€

Tarif habitants du 19ème : 7€*



Tarif

carte Pass’Âge 19ème : 6€*

Centres de loisirs : 5€

*Réduction valable sur présentation du justificatif requis au

guichet du théâtre

Public enfants.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-10T17:30:00+02:00

fin : 2026-08-14T18:15:00+02:00

Date(s) : 2026-08-10T14:30:00+02:00_2026-08-10T15:15:00+02:00;2026-08-11T14:30:00+02:00_2026-08-11T15:15:00+02:00;2026-08-12T14:30:00+02:00_2026-08-12T15:15:00+02:00;2026-08-13T14:30:00+02:00_2026-08-13T15:15:00+02:00;2026-08-14T14:30:00+02:00_2026-08-14T15:15:00+02:00

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris

+33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19



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