Leopoldo Bleger, Librairie Compagnie, Paris
Leopoldo Bleger, Librairie Compagnie, Paris jeudi 4 juin 2026.
Leopoldo Bleger Jeudi 4 juin, 20h00 Librairie Compagnie Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T20:00:00+02:00 – 2026-06-04T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-04T20:00:00+02:00 – 2026-06-04T23:59:00+02:00
Photographie © Droits Réservés
Librairie Compagnie 58 rue des écoles,Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-leopoldo-bleger-1989811107587 »}]
Photographie © Droits Réservés Rencontre-Dédicace
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