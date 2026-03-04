Léo’Trail Léotoing
Léo’Trail Léotoing dimanche 10 mai 2026.
Léo’Trail
le bourg Léotoing Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 22 EUR
Début : 2026-05-10 07:15:00
fin : 2026-05-10
2026-05-10
La 1ere édition LEO TRAIL dimanche 10 Mai 2026. Léo , gardien de la vallée t’invite à découvrir les sentiers de Léotoing.
3 Parcours de trail (22,15,8 km) 1 marche ouverte à tous
le bourg Léotoing 43410 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 12 12 59 leotrail43@gmail.com
English :
The 1st LEO TRAIL on Sunday 10 May 2026. Léo, guardian of the valley, invites you to discover the trails of Léotoing.
3 trail courses (22,15,8 km) 1 walk open to all
