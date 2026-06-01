L’Equi-valence vous accueille le 6 juin pour une journée pas comme les autres !, L’Equi-Valence, Puylaurens

L’Equi-valence vous accueille le 6 juin pour une journée pas comme les autres ! 6 et 7 juin L’Equi-Valence Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Sylvie vous invite le samedi 6 juin pour découvrir son élevage de poneys Haflinger et la production de lait de jument. À 10h30 et 15h30, partez pour des visites guidées de la ferme : l’élevage de chevaux, la démarche durable, l’alimentation et la transformation du lait en savons fermiers et cosmétiques naturels. Restauration sur place le midi, crêpes et glaces au lait de jument pour une pause gourmande tout au long de la journée, de 10h à 18h.

L’Equi-Valence 81700 En Valence Puylaurens 81700 Tarn Occitanie

Jument, savon et cosmétiques : la ferme qui vous surprend portes ouvertes ferme