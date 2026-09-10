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L’équipe France Rénov’ au salon Habitat Déco Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes

vendredi 30 octobre 2026 · Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc · Nantes

L’équipe France Rénov’ au salon Habitat Déco Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc
Adresse
2B Rue des Pays de la Loire
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-30 10:00 – 19:00
Gratuit : oui  Tout public 

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Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Erdre Nantes 44300
02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com


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