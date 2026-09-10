L’équipe France Rénov’ au salon Habitat Déco Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes
vendredi 30 octobre 2026 · Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-30 10:00 – 19:00
Gratuit : oui Tout public
Vous envisagez de réduire vos besoins énergétiques dans votre habitat ? Rencontrez l’équipe France Rénov’ au salon Habitat Déco. Bénéficiez de conseils neutres, indépendants et gratuits pour concrétiser vos projets, vous informer sur les économies d’énergie, vous renseigner sur les aides financières et vous aider dans votre parcours de rénovation énergétique.Plus d’infos : alisee.espace-france-renov.fr
Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Erdre Nantes 44300
02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com
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