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Les 10 ans de la Canopée avec le Conservatoire Mozart Jardin Nelson Mandela PARIS

samedi 12 septembre 2026 · Jardin Nelson Mandela · PARIS

Les 10 ans de la Canopée avec le Conservatoire Mozart Jardin Nelson Mandela PARIS

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Jardin Nelson Mandela
Adresse
32, rue Berger
Ville
75001 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p class="text">Accès libre</p>

Implanté au sein de ce lieu emblématique, le Conservatoire Mozart du Centre s’associe à cet événement gratuit et ouvert à tous, organisé à l’occasion des 10 ans de la Canopée, au cœur de Paris.

À cette occasion, les élèves de la classe de MAO d’Édouard Brun proposeront un concert le samedi 12 septembre 2026 de 16h à 17h, dans le cadre du Bal de la Canopée.

Rendez-vous pour découvrir leurs créations musicales au cœur de cet événement festif et participatif.

Lieu : Jardin Nelson Mandela

Horaire du concert : 16h à 17h

Retrouvez le programme complet de l’événementici

Plusieurs établissements du centre de Paris (la MPAA, La Place, le Forum des images & TUMO Paris, Westfield Forum des Halles et bien d’autres) s’associent pour organiser le Bal de la Canopée.
Le samedi 12 septembre 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit

Accès libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T16:00:00+02:00_2026-09-12T17:00:00+02:00

Jardin Nelson Mandela 32, rue Berger  75001 PARIS


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