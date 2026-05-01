Les 10 ans de Lascaux IV Lascaux chronique d’une découverte en temps de guerre Lascaux IV Montignac-Lascaux
Les 10 ans de Lascaux IV Lascaux chronique d’une découverte en temps de guerre Lascaux IV Montignac-Lascaux vendredi 8 mai 2026.
Montignac-Lascaux
Les 10 ans de Lascaux IV Lascaux chronique d’une découverte en temps de guerre
Lascaux IV Avenue de Lascaux Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-08
14h Parcours de Lascaux II et Lascaux IV, qui permet de découvrir les œuvres préhistoriques et leur découverte dans le contexte de la 2nde guerre mondiale. Sur réservation. 19€ à 29€
Cette nouvelle visite vous est proposée à l’occasion du week-end du 8 mai.
Ce parcours propose un parcours unique à travers Lascaux II et Lascaux IV, et plonge le visiteur au cœur de l’une des découvertes archéologiques les plus emblématiques du XXe siècle.
La visite aborde à la fois les œuvres de la Préhistoire et le contexte dans lequel la grotte a été mise au jour pendant de la Seconde Guerre mondiale.
14h visite 2nde guerre mondiale à Lascaux II
15h40 visite thématique à Lascaux IV .
Lascaux IV Avenue de Lascaux Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 99 10
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English : Les 10 ans de Lascaux IV Lascaux chronique d’une découverte en temps de guerre
2pm: Tour of Lascaux II and Lascaux IV, exploring the prehistoric works and their discovery in the context of the Second World War. Booking essential. 19? à 29?
L’événement Les 10 ans de Lascaux IV Lascaux chronique d’une découverte en temps de guerre Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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