Les 10 ans de Lascaux IV Lascaux chronique d’une découverte en temps de guerre Lascaux IV Montignac-Lascaux

Montignac-Lascaux

Les 10 ans de Lascaux IV Lascaux chronique d’une découverte en temps de guerre

Lascaux IV Avenue de Lascaux Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-08

14h Parcours de Lascaux II et Lascaux IV, qui permet de découvrir les œuvres préhistoriques et leur découverte dans le contexte de la 2nde guerre mondiale. Sur réservation. 19€ à 29€

Cette nouvelle visite vous est proposée à l’occasion du week-end du 8 mai.

Ce parcours propose un parcours unique à travers Lascaux II et Lascaux IV, et plonge le visiteur au cœur de l’une des découvertes archéologiques les plus emblématiques du XXe siècle.

La visite aborde à la fois les œuvres de la Préhistoire et le contexte dans lequel la grotte a été mise au jour pendant de la Seconde Guerre mondiale.

14h visite 2nde guerre mondiale à Lascaux II

15h40 visite thématique à Lascaux IV .

Lascaux IV Avenue de Lascaux Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 99 10

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English : Les 10 ans de Lascaux IV Lascaux chronique d’une découverte en temps de guerre

2pm: Tour of Lascaux II and Lascaux IV, exploring the prehistoric works and their discovery in the context of the Second World War. Booking essential. 19? à 29?

L’événement Les 10 ans de Lascaux IV Lascaux chronique d’une découverte en temps de guerre Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère